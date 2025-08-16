Fiamme in un palazzo di 7 piani a Biella: 1 morto

AGI - Un uomo di 44 anni ha perso la vita la scorsa notte a Biella nell'incendio divampato in un condominio di sette piani in Strada Regione Croce.
L'uomo deceduto, di origine marocchina, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, al momento dello scoppio del rogo dormiva nei locali cantina. Altre sette persone sono rimaste intossicate dal fumo sviluppatosi a causa delle fiamme. Testimonianze di residenti della zona riferisco di un forte boato appena prima del divampare delle fiamme e dello sprigionarsi del fumo denso. L'incendio è scoppiato nella parte inferiore dello stabile, e i condomini per mettersi in salvo sono scappati anche saltando dalle finestre.
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Biella e Cossato, ambulanze del 118 e carabinieri. I caschi rossi hanno evacuato tutti i residenti. Ancora da chiarire le cause, su cui stanno lavorando gli specialisti del Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco.