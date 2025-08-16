Inizia il controesodo: domani bollino rosso per il traffico

ADV
AGI - Primi rientri dalle vacanze. Una parte degli italiani si prepara a tornare in città e cosi' prende il via ufficialmente il controesodo.
Mentre oggi sulle strade e autostrade gestite da Anas è previsto bollino giallo per una circolazione regolare, per domani è previsto bollino rosso per traffico critico.
Secondo Autostrade, movimento intenso di macchine per il rientro verso le grandi città sia domani sia lunedì 18 agosto. Anche i due weekend successivi - sabato 23-domenica 24 agosto e sabato 30-domenica 31 agosto - saranno di nuovo bollino rosso per il pieno del controesodo con la maggior parte dei vacanzieri in rientro nelle città.
ADV
Condividi
ADV