Cane lanciato dal viadotto, salvo per miracolo

AGI - La crudeltà degli esseri umani nei confronti degli animali domestici non finisce di mai stupire. E' di oggi la notizia di un cane lanciato dal viadotto della Palermo-Sciacca e precipitato in via Olio di Lino. L'animale è stato recuperato grazie alla Protezione civile, che era in zona per un servizio antincendio, e al pronto intervento del canile municipale. A rendere nota l'ennesima storia di miseria umana è stato l'assessore comunale di Palermo al benessere animale Fabrizio Ferrandelli.
"Assistiamo all'ennesima crudeltà nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, in un bimestre estivo segnato da circa 450 abbandoni, a cui stiamo tenendo testa grazie alla dedizione e all'amore delle associazioni animaliste di volontariato, che coadiuvano la struttura del nostro canile municipale supportandoci nel mantenimento presso stalli personali e nelle relative procedure di adozioni - spiega Ferrandelli -. Su quest'ultimo episodio è partita un'indagine da parte del nucleo benessere animale della Polizia Municipale per assicurare i responsabili di questo vile gesto alle autorità competenti".
"Non ci rassegneremo mai davanti alla crudeltà e tempestivamente porteremo soccorso lì dove necessita la nostra azione - continua Ferrandelli -. Il cane si trova adesso presso il nostro presidio sanitario veterinario di via Tiro a Segno, e, dopo le prime cure, sta apparentemente bene nonostante il volo. Probabilmente la vegetazione ha attutito la caduta e limitato le conseguenze e resterà sotto osservazione".
"Ringrazio la Protezione civile, i vigili del fuoco e il servizio di pronto intervento del nostro settore benessere animale per la tempestività nell'azione di recupero e soccorso che anche in questo triste caso ha permesso di scongiurare il peggio. La nostra polizia municipale seguirà con il solito zelo le indagini, stiamo verificando la presenza di telecamere in loco, e chiediamo a quanti intorno alle ore 10:30 di oggi abbiano notato qualcosa o abbiano notizie utili alle indagini di contattarmi personalmente o di scrivere al nostro nucleo tramite la casella di posta spg.ba@comune.palermo.it", conclude l'assessore.