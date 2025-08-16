Un altro giovane annega e muore dopo un tuffo nell'Adda

AGI - Un ragazzo di 20 anni è morto annegato nel pomeriggio nell'Adda dopo essere essersi tuffato, in località Belgiardino a Montanaso Lombardo (Lodi), senza più riemergere.
Seconda morte
E' il secondo nel giro di 48 ore. Sempre nel Lodigiano, era morto con una dinamica simile un ragazzo di 16 anni. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei Vigili del fuoco: la prima partenza del comando di Lodi con soccorritori fluviali, i sommozzatori del nucleo Lombardia ed elicottero Drago con a bordo i sommozzatori provenienti dal nucleo di Bologna. Il giovane è stato individuato dall'elicottero del servizio sanitario e recuperato dai soccorritori fluviali. Prontamente la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto ma è stato dichiarato il decesso dopo gli inutili tentativi di rianimazione.