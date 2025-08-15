Si tuffa nell'Adda, muore un ragazzo di 16 anni

ADV
AGI - È morto all'ospedale San Raffaele di Milano il ragazzo di origini africane che ieri nel tardo pomeriggio si era tuffato nel fiume Adda a Merlino (Lodi) senza più riemergere. Dopo l'allarme dato dagli amici, il 16enne era stato avvistato e recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco in località Bocchi di Comazzo. Poi per oltre mezz'ora i soccorritori hanno tentato di rianimarlo e lo hanno portato al San Raffaele in condizioni disperate.
Divieto di balneazione nel tratto del fiume
Nel tratto del fiume dove è accaduta la tragedia vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza per profondità irregolare e turbolenze.
