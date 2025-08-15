Tre falciati da un'auto pirata a Terracina, morto 16enne

AGI - Indagini a pieno ritmo a Terracina, tragico teatro, nella notte di Ferragosto, intorno alle 3.30, di un terribile incidente stradale: un'auto, lungo la strada provinciale che collega la cittadina a San Felice Circeo, ha travolto tre giovanissimi, uccidendo un sedicenne di Latina.
Il fratello gemello è rimasto illeso. Ferito, invece l'amico che se l'è cavata con una prognosi di venti giorni. L'auto non si è fermata per prestare soccorso, ma è fuggita, sembrerebbe in direzione di Terracina. I tre ragazzi stavano rientrando nel residence in cui villeggiavano con le famiglie. In corso le indagini della polizia stradale e del commissariato di Terracina per rintracciare il pirata della strada.
Auto travolge bici, grave un bambino a Roma
Incidente stradale con un bimbo di 5 anni ferito e ricoverato, in prognosi riservata, al Policlinico Bambino Gesù di Roma. I fatti sono avvenuti ieri sera alle 21 circa, in via di Tor Pignattara, all'incrocio con via dell'Acquedotto Alessandrino, al Casilino. Il piccolo, in sella alla bicicletta era sfuggito alla vista del padre quando l'autovettura lo ha travolto. L'uomo si è fermato a prestare soccorso. Sul posto, oltre al 118, la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi.