Quercia colpita da un fulmine cade su un'auto a Matera, morto un ragazzo e feriti altri tre 

AGI - Tragedia legata al maltempo a Ferrandina, in provincia di Matera. Una quercia è crollata su un'auto con a bordo quattro ragazzi: uno è morto, feriti gli altri tre che sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Due sono stati ricoverati all'ospedale di Matera; un terzo avrebbe rifiutato il trasferimento nel nosocomio della città dei Sassi.
I giovani erano reduci da un picnic di Ferragosto nell'area attrezzata del Parco locale. L'incidente è avvenuto in località Fonnoni. La quercia è stata colpita da un fulmine ed è precipitata su un'auto in transito. L'impatto è stato devastante: sul colpo è morto Nicola Pipio, un 29enne del posto. I soccorritori hanno lavorato tra le lamiere contorte per liberare i feriti, affidati poi alle cure del 118 e trasportati d'urgenza in ospedale. Secondo le prime informazioni, la zona era interessata da forti raffiche di vento e pioggia intensa.
All'ospedale Madonna delle Grazie è arrivato anche il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, il quale ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del giovane. Per sabato 16 agosto, invece, sono stati annullati i festeggiamenti previsti in onore di San Rocco.