Cade da un cestello, muore 46enne nel Barese
Cade da un cestello mentre monta le luminarie per la festa del paese, muore 46enne 
Home>Cronaca

Cade da un cestello mentre monta le luminarie per la festa del paese, muore 46enne

Lutto a San Rocco Valenzano, vicino Bari. Annullati dall'amministrazione comunale tutti gli eventi previsti dal 15 al 17 agosto
Viviana Minervini
Cade da un cestello, muore 46enne nel Barese
Giovanni Faniuolo
di lettura

AGI - La festa patronale di San Rocco a Valenzano (Bari) è stata funestata questa mattina da un incidente sul lavoro costato la vita a Giovanni "Gianni" Faniuolo, 46 anni, originario di Putignano e titolare, insieme ai fratelli, della storica ditta di luminarie attiva da oltre 150 anni in tutta Italia.

ADV

Dettagli dell'Incidente

ADV

L'uomo, intorno alle 6:30, stava lavorando in quota su un cestello per la sistemazione delle luminarie quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando al suolo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 intervenuti sul posto.

Indagini dei carabinieri

Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri, insieme al personale dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl di Bari. L'amministrazione comunale ha disposto l'annullamento di tutti gli eventi previsti per i tre giorni di festa, dal 15 al 17 agosto, in segno di lutto per la scomparsa dell'operaio.

ADV