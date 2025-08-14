Postino e allenatore di calcio muore nel lago di Garda

AGI - Un uomo di 67 anni, Maurizio Ceola originario di Rovereto in Trentino, è morto dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Garda. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio nella zona di Cassone, frazione di Malcesine in provincia di Verona, davanti agli occhi della moglie e dei figli. Ceola era molto conosciuto nella cittadina trentina e in Vallagarina sia per il lavoro di postino e per essere stato allenatore in diverse squadre di calcio della zona.
I soccorsi e il ritrovamento del corpo
Nella sua giornata di riposo, si è tuffato ma è improvvisamente scomparso agli occhi dei familiari che, non vedendolo più riemergere, hanno lanciato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Riva del Garda e di Bardolino, l'elicottero che ha calato i sommozzatori, la Polizia locale di Malcesine, i Carabinieri e la Guardia Costiera di Salò. Il corpo senza vita di Ceola è stato recuperato a due metri di profondità dopo due ore di ricerca.