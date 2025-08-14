Sequestrati oltre 5 mila mq lidi abusivi sulla Costa degli Dei in Calabria

AGI - Un'area di circa cinquemila metri quadrati, occupata da stabilimenti balneari privi di autorizzazione e un parcheggio abusivo a pagamento, è stata sequestrata dalla Guardia di finanza a Baia di Riaci, suggestiva spiaggia di Ricadi, nel Vibonese, una delle più belle dell'intera Costa degli dei. In particolare, nell'ambito del dispositivo di potenziamento estivo finalizzato a tutelare il patrimonio ambientale nelle principali località turistiche della provincia di Vibo Valentia, il personale del Comando provinciale e del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, con l'ausilio di tecnici del Comune di Ricadi, hanno effettuato diverse operazioni di controllo sul corretto utilizzo del demanio marittimo in località Baia di Riaci.
L'area sequestrata è sottoposta a vincolo paesaggistico, ma sulla stessa sono stati realizzati degli stabilimenti balneari privi di qualsiasi autorizzazione. All'interno dell'area erano presenti anche dei fabbricati ancorati al suolo, un furgone adibito a bar e altri mezzi utilizzati come depositi, nonché varie attrezzature balneari. Sono stati sequestrati pure 200 lettini, oltre a 150 ombrelloni e svariate attrezzature da balneazione, collocati sull'arenile. L'area è stata cosi' immediatamente liberata dagli arredi balneari illecitamente collocati e restituita alla regolare fruizione della collettività. Negli stabilimenti balneari scoperti infine anche diversi lavoratori completamente in nero.