Morta nella vasca da bagno a Milano, si indaga per omicidio

AGI - Si indaga per omicidio in relazione alla morte di Silvana Damato, la donna di 69 anni trovata morta lo scorso 8 agosto nel suo appartamento in via Alessandro Bisnati, tra il quartiere Affori e Bruzzano, a Milano.
La donna, ex tabaccaia in pensione, aveva delle tumefazioni sul volto e un segno sul collo che potrebbe essere stato fatto con un oggetto appuntito.
L'autopsia eseguita ieri non ha indicato una causa certa del decesso. Altri esami di natura istologica e tossicologica saranno effettuati. A insospettire i carabinieri, coordinati dal pm di turno Valentina Mondovì, è la sparizione delle chiavi della casa donna dal momento che la porta d'ingresso era chiusa con le mandate.
