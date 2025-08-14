In comunità 3 dei 4 bambini che hanno investito un'anziana

AGI - Tre dei quattro bambini, coinvolti nell'incidente stradale mortale di Cecilia De Astis, sono stati portati in comunità a Milano. I minori (il conducente dell'auto rubata di 13 anni, il fratello di 12 e la loro cugina di 11) sono stati rintracciati dalla polizia locale di Milano tra Piemonte e Liguria dopo che ieri sera con le rispettive famiglie avevano lasciato il campo di via Selvanesco.
Il provvedimento d'urgenza è stato eseguito ai sensi dell'articolo 403 del codice civile "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori" che prevede il collocamento del bambino in una struttura protetta se si ritiene che sia "esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica".
Rintracciamento e affidamento temporaneo
La bambina di 12 anni è stata rintracciata, con la collaborazione della polizia stradale del Compartimento Piemonte, sull'autostrada A6 Torino-Savona all'altezza del casello di Fossano in direzione Ventimiglia. Era insieme alla nonna alla quale è stata temporaneamente affidata perché i genitori sono in Bosnia per un lutto familiare.
I due fratelli di 13 e 12 anni, tra cui il conducente dell'auto che ha provocato la morte della pensionata di 71 anni, sono stati individuati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, in provincia di Torino. Tutti e tre i minori saranno collocati in comunità protette con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano.