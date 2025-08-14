Il Garante, non lasciate gli anziani soli a Ferragosto

AGI - Per Ferragosto, la Garante dei diritti delle persone anziane di Roma Capitale, Laila Perciballi, lancia un forte e sentito appello alla città a stringersi attorno ai suoi cittadini più fragili. "Ferragosto è il Capodanno della nostra estate, un momento di gioia che deve appartenere a tutta la comunità - ricorda la Garante - La mia attenzione è rivolta in particolare ai nostri anziani, per cui il caldo intenso si somma spesso al peso della solitudine. Il nostro primo impegno come comunità è esserci e fare in modo che nessuno si senta solo"
L'appello si articola su più fronti e chiama all'azione l'intera cittadinanza. "Chiedo a tutti uno sguardo di attenzione in più. A te, che sei parente o amico. A te, che sei un vicino di casa. A te, che amministri un condominio. Basta un gesto semplice: una telefonata, una visita, un piccolo aiuto. Costruiamo insieme una rete di affetto intorno a chi è più fragile".
Un messaggio diretto è rivolto anche agli stessi anziani: "A voi, carissimi, dico: non rimanete soli! Informatevi presso i vostri Municipi e i centri anziani sulle tante iniziative pensate per voi. Il Pranzo di Ferragosto di Roma Capitale è una bellissima occasione per stare insieme: non esitate a prenotare per passare una giornata di festa in compagnia".
Infine, l'appello si estende a chi lavora ogni giorno al fianco degli anziani: "Mi rivolgo a tutte le realtà del nostro territorio - dalle case di riposo alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), dalle strutture riabilitative alle comunità alloggio, dai centri diurni ai reparti ospedalieri di lungodegenza. Queste realtà rappresentano un presidio fondamentale, cui va la nostra riconoscenza e gratitudine. Create momenti di benessere e socialità, agevolando con ogni mezzo il contatto, anche virtuale, con i familiari. Che il Ferragosto porti a ogni anziano, ovunque si trovi a Roma, l'abbraccio e il calore della nostra comunità".