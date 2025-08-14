Crisi respiratoria, Dario Argento in ospedale a Ischia
Il malora causato dalla malattia di cui soffre il regista
AGI - ll regista Dario Argento è stato ricoverato stamane all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffre.
L'85enne regista si trova in questi giorni in vacanza sull'isola. Dopo essersi sentito male, si è rivolto al pronto soccorso dell'ospedale isolano per accertamenti approfonditi.
Terminato lo screening strumentale, si valuterà l'opportunità di un trasferimento in uno dei reparti.