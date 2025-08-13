Ferragosto a Roma, per chi è solo il pranzo è servito

AGI - Tutto pronto per il Pranzo di Ferragosto, organizzato per il quarto anno consecutivo da Roma Capitale per offrire un'occasione per stare in compagnia a chi è rimasto solo in città.
Grazie alla collaborazione tra l'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute e i Municipi, sono pronti 3.100 pasti gratuiti presso Csaq - Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere - ma anche parrocchie del territorio e associazioni.
Una tradizione per combattere la solitudine
"Il pranzo di Ferragosto - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - è diventato un'importante tradizione per la città e ogni anno riusciamo ad aumentare il numero dei pasti disponibili, con tante richieste di partecipazione da parte di chi desidera passare una giornata in compagnia per combattere la solitudine, ma anche per creare le basi per nuove e più durature amicizie. È un'occasione preziosa per stare insieme in allegria, soprattutto per chi ha poche occasioni di socialità come le persone anziane e più fragili che verranno coinvolte in una festa che unisce le persone, rafforza i legami e il senso di comunità".
Menu e partecipazione
Quest'anno il menù prevede cannelloni di ricotta e spinaci, pollo con i peperoni, crostata e anguria, come da tradizione. È prevista anche una variante per celiaci. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora Barbara Funari parteciperanno al pranzo di Ferragosto.