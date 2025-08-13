Incidente stradale nel Pavese, tre morti. Due sono annegati
Impatto violentissimo tra un'auto e uno scooter, i cui occupanti sono stati sbalzati oltre il guard rail finendo nel canale del Navigliaccio
AGI - Tre persone sono morte in un incidente sull'ex statale 35 tra Pavia e Borgarello intorno alle 18. Due di loro sono annegate. Lo riferiscono fonti della Polizia Locale. Una Mazda e uno scooter con due persone a bordo si sono scontrati frontalmente. Per la violenza dell'urto, i due occupanti della moto, un uomo e una donna, sono stati sbalzati finendo oltre il guard rail nel Navigliaccio dove sono annegati. Anche il conducente dell'auto ha perso la vita.