A 13 anni guidava la moto d'acqua. Multa salatissima
A 13 anni guidava la moto d'acqua. Multa salatissima

La guardia costiera a Cecina ha fermato padre e figlio
AGI - A 13 anni guidava la moto d'acqua di papà. Troppo pochi 13 anni per guidare una moto d'acqua, anche se sulla sella c'è il papà a sorvegliare.

E troppo pochi anche per essere multati, anche se ha tentato di far credere agli uomini della guardia costiera che non fosse lui alla guida del mezzo.

Intervento della guardia costiera e sanzioni

Ma gli uomini in pattuglia sulla costa toscana, a Cecina, hanno individuato padre e figlio sulla moto d'acqua e li hanno fermati. Entrambi turisti olandesi sono stati bloccati e il ragazzino aveva il laccetto di sicurezza. Un dettaglio che per la guardia costiera era la prova inconfutabile che il figlio stesse guidando la moto d'acqua.

Conseguenze legali per il padre

I militari hanno invitato il padre del ragazzo, che ha la patente nautica, a mettersi alla guida e rientrare nel porto di Cecina dove era stato noleggiato il mezzo nautico. I due turisti sono stati convocati negli uffici del comando di Cecina dove è stata inflitta al padre del ragazzo una sanzione di 3670 euro per violazione delle norme di sicurezza del codice della nautica da diporto.

