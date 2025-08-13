Uccide l'ex a coltellate e poi si costituisce

AGI - Una donna è stata uccisa questa mattina da un uomo che si è poi dato alla fuga. È successo a La Spezia, nella zona nord della città, in via Genova. L'uomo, un 57enne, si è costituito poco dopo aver tolto la vita a una 54enne che lavorava come governante in una villa in via Genova. I due erano stati sposati. Entrambi italiani, della zona. L'uomo si trova ora nella caserma dei carabinieri di Ceparana. La telefonata alle forze dell'ordine è arrivata poco dopo le 11.
Uccisa davanti a testimoni
Il 57enne ha fatto irruzione nella villa, dove si trovava anche la proprietaria, ha avuto una discussione accesa con la vittima, al quale era stato legato sentimentalmente, e poi ha estratto un coltello colpendola più volte. È fuggito lasciando la donna esanime. L'allarme è stato dato dalla proprietaria della villetta che ha chiesto l'intervento del 112. Un'ambulanza e un'automedica hanno raggiunto in breve tempo via Genova, ma ogni tentativo di rianimare la 54enne si è rivelato vano.
Indagini in corso
La fuga dell'uomo è durata poco. Ora si trova in stato di fermo e viene interrogato dai carabinieri. Le indagini sono coordinate dal pm di turno, Claudia Merlino.