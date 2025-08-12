Si tuffa nel lago a L'Aquila, muore uno studente 21enne

AGI - Un ragazzo tunisino di 21 anni, Mohamed Abdelgaoui, studente universitario residente a Roma, è morto dopo essere annegato nel lago Sinizzo, nel comune di San Demetrio ne' Vestini, alle porte dell'Aquila.
Il giovane, che si trovava in zona con il fratello e gli amici per una gita fuori porta, si sarebbe tuffato poco dopo pranzo, intorno alle 13,30, e non è più riemerso, forse a causa di una congestione.
Dinamica dell'incidente e tentativi di soccorso
Secondo il racconto degli amici il 21enne avrebbe raggiunto a nuoto la parte centrale del lago, (nel quale è vietato entrare) accusando poi un malore che gli ha impedito di tornare a riva. Ad allertare i soccorsi gli stessi amici. Sul posto personale medico del 118 in elicottero insieme ai vigili del fuoco con i sommozzatori, forze dell'ordine, carabinieri.
Il precedente
Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori di Roma e Ancona. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale dell'Aquila, luogo nel quale verrà eseguito un accertamento necroscopico ma non l'autopsia.
Un episodio che riaccende un drammatico ricordo, quello legato alla morte di Rahmat Hussain, il 21enne originario del Pakistan e residente da anni a L'Aquila, annegato nello stesso lago lo scorso giugno.