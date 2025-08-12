Lupo abbattuto nella notte in Alto Adige

AGI - Un lupo maschio di circa 45 chilogrammi è stato abbattuto poco dopo la mezzanotte di oggi a 2.800 metri di altitudine in Alta Val Venosta in Alto Adige. A darne notizia è stato il direttore della ripartizione foreste della Provincia Autonoma di Bolzano, Guenther Unterthiner che ha precisato, "il lupo era stato rintracciato in un gruppo di vitelli".
Il 30 luglio scorso il presidente della Provincia, Arno Kompatscher aveva autorizzato l'abbattimento di due lupi nell'Alta Val Venosta. Nel periodo compreso tra maggio e luglio di quest'anno, in un alpeggio dell'Alta Val Venosta sono stati registrati 31 attacchi di lupo agli animali da pascolo, confermati e documentati dalle autorità forestali.
"In Alto Adige il lupo e' diventato sempre più una minaccia per il tradizionale allevamento alpino e, in alcuni casi, per la sicurezza pubblica", dice Luis Walcher, assessore provinciale altoatesino all'agricoltura e alle foreste.