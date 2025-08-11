West Nile, altre due vittime

ADV
AGI - Altre due vittime del virus West Nile. Nel Casertano è deceduto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta un uomo di 83 anni. L'uomo risiedeva a Capua. L'83enne era arrivato al pronto soccorso qualche giorno fa, ma le sue condizioni, complicate già per altre patologie, si sono aggravate.
Un uomo di 85 anni di Cori in provincia di Latina, è morto questa mattina all'ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta del nono decesso nel Lazio.
