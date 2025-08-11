Villa Gardini vendesi per 9,5 milioni di euro

AGI - La Monaldina a Ravenna è in vendita per 9,5 milioni di euro. Non è solo una villa, ma un'icona di stile, appartenuta a Raul Gardini che ne fece il suo quartier generale e che oggi è messa in vendita dagli eredi dell'imprenditore della chimica. Sul sito di un'agenzia immobiliare, specializzata in dimore di lusso è possibile conoscere meglio le caratteristiche di questa proprietà che conta un parco all'inglese di 5 ettari.
"La Monaldina: più di una tenuta, un’icona di stile" viene descritta sul sito. Un compound unico composto da quattro immobili indipendenti, incastonati in un giardino di alberi secolari e custoditi da una siepe di lecci lunga 1,6 km, alta 3 metri. Il tutto progettato per offrire lusso assoluto nella massima riservatezza.
Il fulcro della proprietà è l’antico fienile di 800 mq, trasformato da un progetto congiunto tra il proprietario e l’architetto Gae Aulenti in una cattedrale del design: colonne in pietra, pavimenti originali, pareti mobili tappezzate di arazzi e una luce naturale che taglia lo spazio. Al centro, il modellino originale del Moro di Venezia sospeso a mezz’aria. Ai suoi piedi, la gondola del Doge: un dono della Serenissima".
"Poco distante troviamo la Villa padronale settecentesca che porta la firma di Camillo Morigia, l'architetto della tomba di Dante. Iscritta nell’elenco degli edifici di valore storico, è una residenza signorile di 315 mq con facciata nobile, doppia scalinata in marmo e camino monumentale. Il giardino della tenuta non è un semplice sfondo: ospita una scultura monumentale in ferro alta 14 metri, Il cavallo di Leonardo, firmata da Ben Jakober e Jannick Vu, esposta alla Biennale di Venezia del 1993.
Favolose le due piscine. Si tratta in realtà di due vasche distinte: una rettangolare da 13x8 metri e una corsia olimpionica da 50x2,5 metri, unite da un ponte in teak. Progettata con lo studio Peter Marino, la piscina a forma di L si svela solo a chi vi accede. Il rivestimento in lavagna naturale, il prato di un ettaro e l’albero maestro di una barca a vela trasformato in doccia esterna creano un’ambientazione da sogno".
Completano la tenuta due ulteriori residenze indipendenti: una guest house di 144 mq su due livelli con salone, cucina, pranzo e due camere; una dimora per il personale di 100 mq, con soggiorno, cucina, due camere e antico forno a legna originale; un eliporto privato consente di atterrare direttamente nella proprietà, in totale anonimato.
