Intossicazione da botulino, il ministero richiama due marchi di friarielli alla napoletana

ADV
AGI - Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di due diversi marchi di friarielli alla napoletana per "sospetto rischio di contaminazione da botulino". Si tratta dei marchi Vittoria e Bel Sapore, prodotti entrambi dalla Ciro Velleca Srl a Scafati, nel Salernitano, in confezione da un chilo. I lotti ritirati a marchio Vittoria sono il 280325, con scadenza 28 marzo 2028, e il 290425, con scadenza 29 aprile 2028, mentre quelli a marchio Bel Sapore sono il 060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il 280325 con scadenza 28 marzo 2028.
ADV
L'avvertenza del ministero è di "ritirare i prodotti eventualmente in giacenza".
ADV
Condividi
ADV