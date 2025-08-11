Colpito da un colpo di calore, muore a 4 anni in Sardegna

AGI - È morto questa mattina un bambino romeno di 4 anni rimasto vittima di un colpo di calore in Sardegna. Il bimbo, apparso subito in gravi condizioni, era stato elitrasportato al policlinico Gemelli di Roma, dove era arrivato già in coma. È morto, riferiscono i sanitari, a causa di un danno cerebrale irreversibile che è evoluto negativamente nonostante tutte le azioni mediche intraprese dai rianimatori della Terapia intensiva pediatrica del Gemelli.
Il piccolo Danir era stato prima ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari e poi, a bordo di un elicottero, trasferito l'8 agosto al Policlinico Gemelli di Roma. La vicenda che lo riguarda ha molti punti oscuri, e i carabinieri di Sassari avevano già avviato indagini dopo che il bambino era stato trovato in gravi condizioni a Olmedo. Secondo il racconto dei genitori, il bambino era all'interno della loro auto, aperta.
I soccorsi del 118 lo avevano portato in ospedale dove era stato ricoverato in rianimazione, con una prima ipotesi di signosi di colpo di calore, presumibilmente causato da un'esposizione prolungata a temperature elevate.