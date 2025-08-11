Castel del Monte e la luna piena. La BBC, "Andria tra gli 8 luoghi magici del mondo"

AGI - Castel del Monte e la “luna rossa” finiscono tra le otto immagini più suggestive al mondo selezionate dalla BBC. La galleria fotografica, dedicata a luoghi magici illuminati dalla luna piena, inserisce Andria – con il celebre maniero ottagonale patrimonio Unesco – accanto a scenari internazionali come Pristina, Valletta, Nicosia, Tel Aviv, Huai’an, Istanbul e Madrid.
Lo scatto suggestivo e il ricordo di Gucci
Lo scatto, realizzato in occasione della luna in Acquario di sabato 9 agosto, ritrae il castello sotto un cielo scuro dominato dal disco arancione della luna piena, evocando la stessa immagine immortalata tre anni fa dalla maison Gucci per la sfilata “Cosmogonie”. “La BBC ha postato 8 luoghi magici del mondo, con scatti di luna piena da brivido, in scenari particolarmente suggestivi. La seconda immagine riporta: Andria – Italy. E appare il nostro magnifico maniero ottagonale, patrimonio dell’umanità”, ha scritto la sindaca Giovanna Bruno sui social, ricordando come l’evento Gucci abbia rappresentato “un’opera identitaria senza precedenti, di cui ancora si parla”.
La selezione della BBC e l'orgoglio di Andria
Oltre ad Andria, la BBC ha selezionato: Pristina (Kosovo), Valletta (Malta), Nicosia (Cipro), Ben Gurion Airport di Tel Aviv (Israele), Huai’an (Cina), due scatti di Istanbul (Galata e Çamlıca) e Madrid (Spagna). “Orgoglio. Sgomenti di fronte alla bellezza e alla potenza della natura – ha aggiunto Bruno – si aggiunge quella del nostro Castel del Monte. Ed è poesia”.