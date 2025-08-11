Camion Gpl a fuoco sull'A1, chiusa l'autostrada tra Orte e Roma
Camion Gpl a fuoco sull'A1, chiusa l'autostrada tra Orte e Roma
Camion Gpl a fuoco sull'A1, chiusa l'autostrada tra Orte e Roma

Il tratto autostradale è chiuso in entrambi i sensi di marcia
AGI - L'autostrada A1, in prossimità di Orte è chiusa in entrambi i sensi di marcia per l'incendio scoppiato su una cisterna di Gpl. I vigili del Fuoco in un post su X fanno sapere che sono al lavoro "al km 525 in dir. Nord, per un incendio di una autocisterna carica di GPL: sul posto nucleo (Nucleare - biologico - chimico - radiologico) per la messa in sicurezza dello scenario. Tratto autostradale chiuso in entrambi i sensi di marcia".

