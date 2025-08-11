A fuoco fabbrica yacht di lusso a Fano, timori per la qualità dell'aria
A fuoco fabbrica di yacht di lusso a Fano, timori per la qualità dell'aria

Un incendio sta interessando dalle 12 di oggi la Carbon Line di Fano. Non risultano danni alle persone ma danni ingenti alle strutture
AGI - Un incendio sta interessando dalle 12 di oggi la Carbon Line di Fano, azienda che produce yacht di lusso particolarmente leggeri grazie alla tecnica della laminazione in infusione. Da quanto si è appreso, non risultano danni alle persone, mentre quelli alle strutture sarebbero ingenti.
Dall'interno del sito si è sviluppata una densa nube nera, che ha avvolto l'area artigianale. Il sindaco di Fano, in via precauzionale, ha chiesto ai cittadini di chiudere porte e finestre e di non consumare colture raccolte oggi nell'area circostante l'incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i tecnici dell'Arpam per l'esame della qualità dell'aria.

Da quanto si è appreso un dipendente dell'azienda è rimasto intossicato ed è stato ricoverato in ospedale con un codice giallo, ma è stato dimesso. Ci sono i droni del Sapr, il servizio aeromobili a pilotaggio remoto, a sorvolare l'area dell'incendio per monitorare la qualità dell'aria. A terra, invece, sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Fano, a Pesaro, Urbino, Jesi e Macerata, e il personale della protezione civile. Il vento ha spostato la nube, visibile a sud fino a Senigallia (Ancona), ai comuni limitrofi: dopo quello di Fano, anche i sindaci di San Lorenzo in Campo e Terre Roverasche hanno chiesto ai cittadini di proteggersi chiudendo porte e finestre.

Sono quattro i comuni che sono interessati dalla nube nera e densa che si è sviluppata questa mattina, dopo mezzogiorno, dalla Carbon Line, nella zona artigianale di Caminate, a Fano. I sindaci di 4 comuni dell'hinterland, San Costanzo, Terre Roveresche e Castelleone di Suasa, insieme a quello di Fano, hanno emesso ordinanze specifiche a tutela della salute dei cittadini. In particolare, il primo cittadino di Fano, Luca Serfilippi, ha disposto che, entro un raggio di due chilometri dal luogo dell'incendio, siano chiuse porte e finestre, non utilizzati i condizionatori che prelevano, vengano trattenuti in casa gli animali domestici e da affezione e che siano limitate le attività all'aperto, in particolare quelle di carattere ludico-sportivo.

"Le misure resteranno in vigore - si legge in una nota - fino al completamento delle analisi da parte di Arpam su aria, suolo e acqua, necessarie per escludere la presenza di sostanze inquinanti o tossiche oltre i limiti di legge".

