Perde il sentiero, 53enne precipita e muore in Trantino
Perde il sentiero, 53enne precipita e muore in Trentino
Home>Cronaca

Perde il sentiero, 53enne precipita e muore in Trentino

L'uomo aveva trascorso la serata con amici in un rifugio e aveva deciso di rientrare a piedi insieme ad uno del gruppo
Montagna, Trentino
Tonci Maletic / Biosgarden / Biosphoto via AFP - Montagna
incidenti montagna trentino alto adige
di lettura

AGI - Un uomo di 53 anni originario di Pineta di Laives in Alto Adige, è morto nella notte dopo essere precipitato per una trentina di metri tra la Val di Cembra e la Bassa Atesina in territorio della provincia di Trento.

ADV

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo (C.G., le sue iniziali) dopo aver trascorso la serata di ieri in compagnia di amici al rifugio Potzmauer, ha deciso di rientrare a piedi assieme ad un amico.

ADV

Il resto della comitiva era rientrata in auto e l'appuntamento fissato per prelevare i due era a Pochi di Salorno, paesino di montagne sul versante altoatesino della valle dell'Adige.

Molto probabilmente causa il buio della notte, l'uomo ha perso il sentiero ed è precipitato. L'incidente si è verificato poco prima dell'una. Il corpo è stato recuperato questa mattina verso le ore 5 dal Soccorso alpino in collaborazione con la Guardia di Finanza.

ADV