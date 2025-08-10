Perde il sentiero, 53enne precipita e muore in Trantino

AGI - Un uomo di 53 anni originario di Pineta di Laives in Alto Adige, è morto nella notte dopo essere precipitato per una trentina di metri tra la Val di Cembra e la Bassa Atesina in territorio della provincia di Trento.
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo (C.G., le sue iniziali) dopo aver trascorso la serata di ieri in compagnia di amici al rifugio Potzmauer, ha deciso di rientrare a piedi assieme ad un amico.
Il resto della comitiva era rientrata in auto e l'appuntamento fissato per prelevare i due era a Pochi di Salorno, paesino di montagne sul versante altoatesino della valle dell'Adige.
Molto probabilmente causa il buio della notte, l'uomo ha perso il sentiero ed è precipitato. L'incidente si è verificato poco prima dell'una. Il corpo è stato recuperato questa mattina verso le ore 5 dal Soccorso alpino in collaborazione con la Guardia di Finanza.