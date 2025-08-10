Imprenditore trentino muore dopo un tuffo nel lago di Ledro
L'uomo, 62 anni, di Riva del Garda è morto forse a causa di un malore, nel punto in cui è presente un molo turistico
AGI - Tragedia in Trentino. L'imprenditore Maurizio Zucchelli, 62 anni di Riva del Garda, è morto dopo un tuffo nel lago di Ledro. L'uomo si era tuffato dal pontile del molo dove sono parcheggiati i natanti che vengono noleggiati senza più riemergere. In quel punto la profondità del lago è anche di venti metri.
A lanciare l'allarme è stato un amico che non ha visto Zucchelli riemergere dall'acqua forse a seguito di un malore. Sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo due sommozzatori che hanno recuperato in breve tempo il corpo di Zucchelli. Riportato a riva, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.