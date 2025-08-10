Nuova eruzione dell'Etna, allerta arancione per i voli

ADV
AGI - Colata lavica a quota 3 mila metri sull'Etna: si è aperta una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. A rilevarlo l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
ADV
Il flusso lavico si dirige in direzione Sud e sono in corso rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri tra Voragine e cratere di Nord est. Allerta arancione è stata diramata dal bollettino Vona.
ADV
Condividi
ADV