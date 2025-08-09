Vasto incendio sul Vesuvio, attivato il tavolo di emergenza in Prefettura

AGI - È ancora attivo l'incendio che ieri sera è divampato nei boschi di Terzigno, interessando il versante del Monte Somma del Parco Nazionale del Vesuvio, tra Terzigno e Ottaviano, raggiungendo quota 1.050 metri. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno rapidamente risalito il crinale, con colonne di fumo visibili anche a grande distanza. Le squadre antincendio a terra e i mezzi aerei hanno operato fino al calare del sole, quando, per motivi di sicurezza, ogni intervento è stato sospeso.
Stamani, dalle 5.20 è attiva la cabina di comando al campo sportivo di Terzigno, mentre i mezzi aerei regionali dalle 6 hanno ricominciato l'azione di spegnimemento insieme a 3 dei 4 Canadair previsti. È stato attivato un tavolo permanente in prefettura a Napoli, per coordinare e fronteggiare l'emergenza.
"Siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione - dice il presidente del Parco, Raffaele De Luca - e il nostro pensiero va alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla sicurezza di chi vive e lavora intorno al vulcano".
