Parte il primo carico italiano di aiuti umanitari per Gaza

Beni e viveri donati dagli italiani saranno lanciati con il paracadute da un aereo militare
AGI - E' partito il primo carico di aiuti aviotrasportati su Gaza da parte dell'Italia. Lo riferisce su X il ministero della Difesa: "Primo volo in decollo per il lancio con paracadute di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. La Difesa c'è sempre, dove serve e quando serve".

Operazione Solidarity Path Operation 2

È partita dunque "Solidarity Path Operation 2", la missione umanitaria della Difesa italiana a sostegno della popolazione civile nella Striscia di Gaza. Un ponte aereo tra la Giordania e Gaza per la consegna di aiuti umanitari forniti dalla Farnesina e da altri donatori italiani.

L'operazione è condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), in coordinamento con la Royal Air Force giordana e con il contributo congiunto di Esercito Italiano e Aeronautica Militare.

