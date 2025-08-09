Addio a Ludovico Peregrini, il 'signor No' di Rischiatutto

AGI - Ludovico Peregrini, lo storico "Signor No" di Rischiatutto, è morto in Bretagna all'età di 82 anni. Su X il ricordo della Radio Ra1: "Affiancò Mike Bongiorno in vari programmi, per oltre quarant’anni, in veste di autore e giudice responsabile di gara. Il suo rigore sui regolamenti gli valse il soprannome".
E sempre su X anche le commoventi parole di Fabio Fazio: "Questa è davvero una bruttissima notizia. Ludovico è stato un amico caro e con lui era nata una sintonia speciale. Mancheranno la sua eleganza e la sua signorilità, la sua cultura, i suoi aneddoti e soprattutto mi mancherà lui".
Nato a Como il 27 giugno del 1943, appena laureato, entrò in Rai come autore televisivo. Fece parte della redazione del programma Settevoci e conobbe il conduttore Mike Bongiorno, che lo chiamò a collaborare alla realizzazione del telequiz Rischiatutto. Nacque così un sodalizio di oltre quarant'anni, che vide Peregrini anche come giudice responsabile di gara.
È morto #LudovicoPeregrini, lo storico #SignorNo di #Rischiatutto. Affiancò Mike Bongiorno in vari programmi, per oltre quarant’anni, in veste di autore e giudice responsabile di gara. Il suo rigore sui regolamenti gli valse il soprannome. Aveva 82 anni. pic.twitter.com/PxaJJXYja0— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 9, 2025
In occasione dei funerali dell'amico Mike, Pellegrini è tra coloro (insieme a Pippo Baudo, Mario Bianchi e ai tre figli di Mike) che portano a spalla il feretro del presentatore all'uscita del Duomo di Milano.
Nel 2016 riprende l'attività televisiva, collaborando con Fabio Fazio al remake del telequiz Rischiatutto, partecipando sia alle fasi di selezione dei concorrenti, sia da protagonista nel cast del programma, tornando dopo oltre 40 anni a ricoprire il ruolo di capo della giuria ("signor No").