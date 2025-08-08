Sequestra e violenta due ragazzine in casa, fermato un 40enne
L'arresto a Sesto San Giovanni. Le due minori stavano rientrando a casa in assenza dei genitori
Andrea Siravo
Violenza minori
AGI - Un uomo italiano di 40 anni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina nei confronti di due ragazzine di 16 e 15 anni.

Aggressione in ascensore e minacce con cacciavite

Ieri sera le due minori stavano rientrando a casa in assenza temporanea dei genitori. Nell'ascensore condominiale sono state raggiunte da uno sconosciuto che, dopo aver atteso che aprissero la porta dell'appartamento, le avrebbe minacciate con un cacciavite bloccandole all'interno dell'abitazione.

Violenza e furto

Con la costante minaccia del cacciavite, le avrebbe obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, il 40enne si sarebbe allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi.

Arresto e ritrovamento della refurtiva

Le immediate ricerche attivate con l'ausilio di più pattuglie dell'Arma, impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l'autore che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti asportati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista.

