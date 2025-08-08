In spiaggia con una pistola con 5 colpi in canna, arrestato 20enne

AGI - Nel corso dei controlli di vari lidi nella località balneare di Fontane Bianche, a Siracusa, agenti della Squadra mobile hanno arrestato un ventenne trovato in possesso di una pistola.
Durante le procedure di identificazione di un gruppo di cinque ragazzi per l'ingresso a un lido dove si stava svolgendo una serata danzante, un giovane si è improvvisamente dato alla fuga.
I poliziotti hanno quindi ingaggiato un inseguimento riuscendo a bloccarlo all'interno del parcheggio dove si era appena liberato di una pistola modificata perfettamente funzionante, con cinque colpi calibro 6,35, recuperata dagli uomini della Mobile.
È stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e condotto nel carcere di Cavadonna. Un altro diciottenne, nell'ambito dei medesimi controlli, è stato trovato in possesso di un tirapugni e pertanto è stato denunciato per porto abusivo di armi.