Un volontario in servizio ucciso nella sede del 118 in Sardegna

AGI - È stato ucciso ieri notte a Buddusò (Sassari), con dei colpi d'arma da fuoco al petto e alla testa, mentre si trovava in servizio nella sede dell'associazione Intervol, dove prestava servizio come volontario, Marco Pusceddu, 51enne residente a Cagliari e originario di Portoscuso.
A sparare sarebbe stato un uomo, che si è presentato a volto scoperto, nella sede dell'associazione, chiedendo espressamente di parlare con Pusceddu. Ad aprire la porta è stata una giovane volontaria, di turno con Pusceddu e un altro collega. Appena il volontario è arrivato davanti alla porta è stato raggiunto da diversi colpi di pistola a distanza ravvicinata.
Indagini in corso
Pusceddu è crollato a terra e ogni tentativo dei colleghi che hanno cercato di rianimarlo, si è rivelato inutile. L'omicida è fuggito a bordo di un'auto.
Delle indagini si stanno occupando i carabinieri del Nucleo Operativo di Ozieri e quelli del Comando provinciale di Sassari. Il movente è ancora da chiarire, ma si seguono tutte le piste.