Abusava e fotografava le nipotine di 6 anni, arrestato un 78enne

AGI - Avrebbe dovuto prendersi cura delle nipotine di sei anni quando i genitori delle bimbe non c'erano. Avrebbe dovuto proteggerle, farle giocare e divertire, regalare un momento di affetto, come qualunque nonno farebbe. E invece si è trasformato nell'orco delle storie più truci.
Così ritengono i carabinieri di Torre del Greco che hanno ammanettato un 78enne di Portici. Le accuse sono gravi: violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico per ripetuti abusi sulle nipotine di sei anni.
Dettagli sulle indagini
Le indagini sono durate alcuni giorni e la ricostruzione dei carabinieri restituisce una storia drammatica: il 78enne costringeva le bimbe a subire atti sessuali e provvedeva anche a fotografarle in pose sessualmente esplicite. Gli investigatori avrebbero raccolto elementi importanti per indurre la procura della Repubblica di Napoli a emettere un provvedimento di fermo di indiziato di reato. L'uomo nel frattempo è stato trasferito nel carcere di Napoli-Secondigliano e a breve comparirà di fronte al gip per la convalida del fermo.