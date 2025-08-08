Musicista si amputa le dita con la motosega. Ad Ancona gliele riattaccano 
Musicista si amputa le dita con la motosega. Ad Ancona gliele riattaccano

Delicatissimo intervento quello eseguito dell'equipe di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano dell'ospedale di Torrette
AGI - Un musicista di 69 anni è rimasto vittima di un incidente in casa mentre maneggiava una sega a motore, che ha visto l'amputazione di più dita.

Dopo essere stato portato d'urgenza a Chieti, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Nonostante l'estrema gravità delle lesioni, il team della Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano ha eseguito una complessa procedura di salvataggio, riuscendo a ricostruire buona parte delle dita di entrambe le mani mediante una complessa procedura microchirurgica di rivascolarizzazione digitale.

Evitata così la disabilità permanente all'uomo che potrà quindi tornare ad una funzionalità globale degli arti.

