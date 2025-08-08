Muore a Cagliari una ragazza per intossicazione da botulino
Muore a Cagliari una ragazza di 38 anni per intossicazione da botulino
Home>Cronaca

Muore a Cagliari una ragazza di 38 anni per intossicazione da botulino

Dopo il decesso di Luigi Di Sarno, nel cagliaritano si registra una seconda vittima di intossicazione alimentare
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Ambulanza
botulino cagliari
di lettura

AGI - "È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa della giovane Roberta Pitzalis. Il sottoscritto, e tutta l'Amministrazione Comunale di Monserrato, si unisce al dolore della famiglia. In segno di rispetto l'Amministrazione Comunale, in accordo con i tre Parroci, sospende (a data da destinarsi) gli eventi religiosi e civili previsti per la Festa di San Lorenzo, mantenendo solo la Processione religiosa che si terrà in toni minori. Tutta la Comunità di Monserrato si stringe al dolore della famiglia". A dare la notizia un comunicato del comune di Monserrato in provincia di Cagliari.

ADV

La ragazza di 38 anni, a fine luglio, avrebbe partecipato alla festa in piazza nel paese del cagliaritano: uno street food anche con pietanze messicane a base di guacamole, una salsa con avocado, che, secondo le indagini, sarebbe la responsabile del batterio killer.

ADV

Salgono così a due le vittime di botulino, dopo il caso di Luigi Di Sarno deceduto dopo aver mangiato un panino con salsicce e broccoli, acquistato da un food truck, ora sotto sequestro, sul lungomare di Diamante a Cosenza.

Attivati i protocolli in Calabria e Sardegna

A seguito di due importanti cluster di intossicazione botulinica che si sono verificati nelle ultime settimane in Sardegna e Calabria, il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute ha immediatamente attivato tutti i protocolli sanitari.

“Il sistema di intervento ha reagito prontamente garantendo ai pazienti l'accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita - dichiara Maria Rosaria Campitiello, Capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie - La rapidità dell'intervento è stata possibile grazie alla rete capillare della Scorta strategica Nazionale Antidoti e Farmaci (SNAF) e alla collaborazione sinergica di tutti gli enti coinvolti. Ricordo che gli alimenti a rischio di tossina botulinica sono le conserve casalinghe preparate sottovuoto, in olio o acqua e, raramente, si tratta di prodotti industriali. Ecco perché è importante rispettare le regole previste per la corretta e sicura preparazione e conservazione degli alimenti”.

Leggi anche:
Gift in a jar: la riscoperta del regalo fai da te. Considerando l’attuale valore del tempo, fare (o ricevere) un regalo handmade è particolarmente apprezzato. L’ultima frontiera del fai-da-te è il Gift in a Jar, coerente con la riscoperta di un rapporto più diretto con la terra da parte delle Millennials (3 su 10 hanno un piccolo orto). Il principio è quello di (ri)utilizzare barattoli e vasi delle conserve e riempirli con qualcosa di speciale che il beneficiario dovrà preparare, allestire o completare.
Botulino come riconoscere i sintomi dell'infezione
L'intossicazione agisce bloccando la trasmissione nervosa ai muscoli, provocando paralisi progressiva

Il Centro Antiveleni di Pavia, riferimento nazionale per il Ministero della Salute, ha centralizzato tutte le diagnosi in collaborazione con medici d'urgenza, neurologi e rianimatori.

Gli antidoti salvavita sono stati prontamente distribuiti grazie alla collaborazione del Deposito CRI Militare di Cagliari; Marina Militare di Taranto; Guardia Costiera di Napoli e Ospedali San Camillo Forlanini. L’Italia dispone di una rete di stoccaggio distribuita su tutto il territorio nazionale per garantire interventi rapidi. Prefetture, Forze dell'ordine, servizi 118 con elisoccorso e Croce Rossa collaborano costantemente per assicurare la tempestività dei trattamenti.

Il Codacons si costituisce parte civile

Sui casi di intossicazione da botulino registrati in Calabria e in Sardegna e che hanno portato a sequestri in tutta Italia scende in campo il Codacons, che annuncia una azione legale in favore di tutti i cittadini coinvolti. "Siamo in presenza di un vero e proprio allarme che coinvolge la salute pubblica – denuncia l’associazione – Sia la commercializzazione che la somministrazione al pubblico di alimenti nocivi rappresentano reati gravi che mettono a rischio la sicurezza alimentare e, come dimostrano i decessi delle ultime ore, possono avere conseguenze fatali. - prosegue l'associazione - Per questo il Codacons ha deciso di costituirsi parte offesa nell’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Paola, in rappresentanza di tutti i consumatori, e sta preparando una azione legale a tutela dei cittadini coinvolti nell’emergenza botulino.

"Azione che – spiega l’associazione – è finalizzata a far ottenere ai soggetti interessati il risarcimento per tutti i danni alla salute, materiali e morali subiti, e che sarà avviata nei confronti dei soggetti che creano un danno alla salute dei cittadini con la diffusione di alimenti pericolosi".

ADV