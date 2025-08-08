Domani 9 agosto bollino nero su strade e autostrade per il traffico

AGI - Domani 9 agosto sarà il secondo sabato da bollino nero per il traffico. Lo prevede l'Anas, per quanto riguarda le strade e autostrade gestite dall'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Anche lo scorso sabato, 2 agosto, era stato previsto bollino nero ma nonostante il traffico intenso alla fine non si erano registrate criticità particolari.
Domani e domenica sarà in ogni caso un weekend di partenze e di traffico in costante aumento considerando la chiusura della maggior parte delle attività del Paese in vista della settimana di Ferragosto. Per questo Anas ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli gia' fermati, per un totale di 1.392, oltre l'83% di quelli attivi (1.672).
In base alle stime dell'Osservatorio mobilita' stradale di Anas per questo fine settimana si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli. La mattinata più critica sarà domani sabato 9 agosto - previsto appunto bollino nero - con gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al Sud e di montagna al Nord, e verso i confini di stato.
Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto sarà invece bollino rosso. Mentre nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. Il divieto di transito dei veicoli pesanti e' in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica 3 agosto dalle 7 alle 22.