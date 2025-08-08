Isabel, cash dog della Guardia di Finanza, fiuta 240mila euro al porto di Ancona

AGI - Isabel, il cash dog della guardia di finanza in servizio presso il porto di Ancona, ha permesso di scoprire oltre 240 mila euro in contanti nascosti all'interno del bagaglio di un passeggero, un cittadino greco residente in Germania.
L'uomo è stato fermato per un controllo e ai finanzieri ha detto di non avere nulla da dichiarare, ma è stato sottoposto a un controllo più approfondito. A quel punto è entrata in azione Isabel, un cane anti-valuta che, grazie a un addestramento specifico, è in grado di affinare l'olfatto fino a riconoscere l'odore dell'inchiostro e del materiale delle banconote. Il contante nascosto è stato posto sotto sequestro. Nello scalo portuale di Ancona, solo tra aprile e maggio, sono stati intercettati oltre 400 mila euro e, nell'ultimo anno, una cifra superiore a due milioni di euro.