Tornano le ondate di calore: sabato 5 città in bollino arancione

ADV
AGI - Torna a colorarsi il bollettino quotidiano delle ondate di calore del ministero della Salute, dopo settimane di città tutte "verdi", ossia nessun rischio. Domani primo bollino arancione di agosto (il livello 2 di allerta che indica rischi per la salute delle persone più fragili) a Firenze, sabato la situazione peggiora con 5 città "arancioni": oltre al capoluogo toscano, anche Bolzano, Brescia, Perugia e Rieti. Con temperature percepite che a Firenze toccheranno i 38 gradi, i 36 a Brescia. Ma i 35 gradi (se non oltre) toccheranno molte città, comprese Roma (35) e Milano (36).
ADV
Condividi
ADV