L'autopsia su Simona Cinà: morta per annegamento

AGI - La causa del decesso sarebbe annegamento. Sarebbe il primo responso dell'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ventenne palermitana deceduta in fondo a una piscina durante una festa privata in una villa di Bagheria, in provincia di Palermo, nella notte tra venerdì e sabato scorsi.
L'esame autoptico si è svolto questa mattina all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, disposto dai pm della procura di Termini Imerese che coordina le indagini.
L'autopsia avrebbe escluso l'infarto e problemi cardiaci mentre ha accertato la presenza di acqua nei polmoni. Bisognerà attendere l'esito degli esami tossicologici per verificare l'eventuale presenza di alcol e altre sostanze.
Il responso dell'esame complesso dunque indica che Simona è morta annegata: gli esami più approfonditi dovranno stabilire se questa causa prossima del decesso sia stata indotta da malformazioni o situazioni di malessere dovute ad altri motivi.
La ragazza si era immersa, intorno alle 3,30 del mattino di sabato 2 agosto, per fare un bagno in una piscina della villa di Aspra In cui due suoi amici festeggiavano la laurea. Nessuno si e' accorto di lei per alcuni minuti e poi e' stata recuperata da due giovani che si sono tuffati in acqua.