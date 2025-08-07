Omicidio nel Palermitano, uomo ucciso a coltellate

ADV
AGI - Omicidio a Prizzi, in provincia di Palermo. Vittima un uomo di 57 anni, Francesco Dino, ucciso a coltellate. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, ma l'uomo è morto durante il trasporto verso l'ospedale Civico. Sui fatti indagano i carabinieri.
In corso le attività di indagine e i rilievi da parte dei carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi, in sinergia con il nucleo operativo del Gruppo di Monreale e della sezione investigazione scientifiche del Comando provinciale al fine di chiarire la dinamica del delitto commesso nel piccolo centro di Prizzi.
