Il legale di Stefano Argentino: "Avevamo chiesto la perizia psichiatrica"

Suicida in carcere Stefano Argentino, l'assassino di Sara Campanella. La madre della 22enne: "Non gioiamo, siamo inermi e disperati"

Sembra che si sia allontanato dagli altri detenuti e poi è stato ritrovato morto dagli agenti della polizia penitenziaria. Il sindacato: gesto annunciato