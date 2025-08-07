Addio a Gianni Berengo Gardin, il maestro della fotografia

AGI - È morto a Genova all'età di 94 anni Gianni Berengo Gardin. Prossimo ai 95 anni (era nato il 10 ottobre 1930), è stato uno dei più importanti fotografi italiani. Le sue immagini in bianco e nero sono celebri e tra le più riprodotte in tutto il mondo, dallo scatto dell'automobile che guarda il mare alle grandi navi nella laguna di Venezia. Era presidente del Centro di forografia italiana di Brescia.
Gardin era nato a Santa Margherita Ligure, ma l'infanzia e gli studi li aveva fatti a Venezia, per poi trasferirsi a Milano. Con Carla Cerati nel 1969 pubblicò "Morire di classe", il reportage fotogiornalistico dai manicomi che fu tra le opere a muovere le sensibilità per quella che poi è diventata la legge Basaglia. Il fotografo era fedelissimo alla sua Leica, che portava sempre al collo o tra le mani.