Le offerte in chiesa ora si fanno con il Pos

AGI - Basta rovistare nelle tasche in cerca delle monete, ora le offerte in chiese si potranno fare con il pos. Banco BPM, supporter del Giubileo 2025, e Numia, leader della monetica in Italia, annunciano il progetto "100 totem in 100 chiese", con la partecipazione di alcune diocesi d'intesa con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
L'obiettivo è portare l'innovazione dei pagamenti digitali nei luoghi di culto, facilitando le donazioni e sostenendo le attività sociali delle parrocchie e delle diocesi. L'iniziativa, avviata lo scorso novembre, prevede entro il 2025 l'installazione di 100 totem dotati di POS Numia-Banco BPM nelle chiese italiane più frequentate da visitatori e fedeli. Questi totem permetteranno di effettuare donazioni rapide e sicure tramite carte di pagamento e applicazioni digitali, contribuendo a sostenere progetti sociali e attività ecclesiali.
Il sistema utilizza un pannello touchscreen multilingua e poche schermate per facilitare l'uso. La tecnologia installata sui POS Numia-Banco BPM mira a diffondere strumenti cashless per le donazioni volontarie, sensibilizzando i visitatori e i fedeli all'adozione di un sistema di donazione digitale. È una modalità di pagamento facile, veloce e sicura, che garantisce la riservatezza dei dati, poichè non richiede registrazioni o l'inserimento di informazioni personali. Dopo una fase pilota che ha visto l'installazione di totem nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, nelle Basiliche di Assisi e presso l'infopoint del Vaticano, nelle prossime settimane si procederà con l'installazione di una prima tranche di POS in trenta chiese distribuite lungo tutto lo stivale, da Trento a Catania.
"Come supporter del Giubileo 2025, abbiamo fortemente voluto realizzare questo progetto che ci vede precursori nel portare l'innovazione dei pagamenti tramite pos nelle chiese. - commenta Stefano Bolis, responsabile Istituzionali Enti e Terzo settore di Banco BPM - L'obiettivo è facilitare le donazioni e sostenere le diocesi nelle loro attività sociali e solidaristiche a favore delle comunità e del territorio."
"Per la prima volta in Italia, nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato quelli in contanti in termini di valore transato. - commenta Luca Vanetti, responsabile Marketing e Omnicanalità di Banco BPM - L'iniziativa, che ha visto il supporto di Mastercard e beneficia della recente partnership strategica tra Banco BPM e Numia, ha inaugurato quindi una nuova modalità di donazione semplice, efficace e anche più inclusiva e sostenibile che crediamo potrà trovare ampia diffusione nel prossimo futuro".
"Con il progetto 100 totem in 100 chiese, Numia conferma la propria missione e l'impegno a rendere i pagamenti digitali semplici e accessibili in ogni contesto, promuovendo al contempo una nuova cultura della donazione digitale. - dichiara Fabio Pugini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Numia - L'iniziativa, realizzata insieme a Banco BPM, nasce in un momento in cui le chiese del Paese saranno interessate da un flusso crescente di visitatori e fedeli e, grazie alla nostra tecnologia, potranno ricevere donazioni anche tramite carte e applicazioni digitali, a sostegno delle attività e dei progetti delle parrocchie e delle diocesi su tutto il territorio nazionale".
"Questo progetto - sottolinea don Claudio Francesconi, economo della CEI - consente di dare continuità al percorso di ricerca e sperimentazione avviato da circa due anni, con l'obiettivo di individuare strumenti digitali di raccolta fondi adatti alle specificità delle realtà ecclesiali italiane. Per questo motivo, desidero ringraziare Banco BPM e Numia per l'attenzione e la progettualità condivise".