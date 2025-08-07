Foggia: 46enne uccisa a coltellate sotto casa, aveva denunciato l'ex
Foggia: 46enne uccisa a coltellate sotto casa, aveva denunciato l'ex

La donna, di origini marocchine, è stata ritrovata a pochi passi dalla casa in cui viveva
AGI - Una donna di 46 anni di origini marocchine è stata uccisa a coltellate a Foggia. Il delitto è avvenuto intorno alle due di questa mattina in vico Cibele, a poca distanza dall'abitazione in cui viveva la donna.

Stando a una prima ricostruzione, la 46enne è rientrata a casa intorno alle 2 per poi uscire subito dopo quando ha incontrato il suo assassino. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, allarmati dalla grida della donna.

Sull'accaduto indagano gli agenti di polizia che, al momento, non escludono alcuna ipotesi. Secondo voci non confermate, la donna tempo fa aveva denunciato il suo compagno, un connazionale.

