Riprende il servizio delle linee B e B1 della metro di Roma    

AGI- È stato riattivato il servizio sulla metro B/B1. Dalle 11,15 circa è ripreso lungo tutta la linea. Era stato fermato, e sostituito con bus, dopo la caduta di un albero a ridosso della linea in via Gaspare Gozzi, zona San Paolo. Sul posto per la rimozione dell'albero sono intervenuti i vigili del fuoco.
L'incidente
Questa mattina, la caduta di un grosso albero sui cavi aerei della metro B in via Gaspare Gozzi, all'altezza del civico 113, nei pressi della fermata metro San Paolo,aveva l'interruzione del traffico metropolitano delle linee B e B1. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Paolo, i vigili del fuoco e personale della polizia locale di Roma Capitale. Presenti anche le pattuglie del gruppo VIII Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale impegnate nella messa in sicurezza dell'area e nella gestione della viabilità.