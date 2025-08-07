L'abuso verbale infantile impatta sulla salute mentale negli adulti

AGI - L'abuso verbale infantile ha un impatto sulla salute mentale negli adulti paragonabile a quello degli abusi fisici. Lo rivela uno studio guidato da Mark Bellis, della Liverpool John Moores University, nel Regno Unito, pubblicato su BMJ Open. Analizzando dati retrospettivi di oltre 20.000 persone nate dagli anni Cinquanta in poi, la ricerca ha mostrato che mentre l'abuso fisico infantile è diminuito nel tempo, l'abuso verbale è aumentato significativamente, coinvolgendo attualmente circa un bambino su tre a livello globale.
L'abuso verbale, come quello fisico, genera stress tossico che puo' alterare negativamente lo sviluppo neurobiologico e psicologico del bambino, con conseguenze a lungo termine come ansia, depressione, uso problematico di sostanze, comportamento violento, e gravi malattie fisiche come disturbi cardiovascolari e diabete.
Lo studio ha misurato il benessere mentale degli adulti valutando fattori quali ottimismo, senso di utilità e connessione con gli altri, riscontrando che sia l'abuso fisico che quello verbale durante l'infanzia aumentano in modo simile, rispettivamente del 52% e del 64%, la probabilità di basso benessere mentale; l'esposizione a entrambi i tipi di abuso più che raddoppia questo rischio.
In particolare, l'abuso verbale singolo è risultato associato a un rischio leggermente superiore rispetto a quello fisico da solo. Inoltre, si è registrato che i nati dal 2000 in poi mostrano una prevalenza ridotta di abusi fisici ma un incremento di abusi verbali rispetto alle generazioni precedenti.
Gli abusi sono risultati anche più frequenti in contesti di maggiore deprivazione socioeconomica. I ricercatori sottolineano che, nonostante l'abuso verbale sia spesso meno visibile e più difficile da riconoscere rispetto a quello fisico, i suoi danni possono essere altrettanto gravi e prolungati, con un bisogno urgente di politiche mirate a prevenire e gestire entrambi i tipi.
Essi mettono in guardia dal rischio che, riducendo le punizioni fisiche senza un'adeguata informazione e sostegno sul danno degli abusi verbali, si possa semplicemente sostituire un tipo di abuso con un altro, mantenendo conseguenze negative a lungo termine. In sintesi, l'abuso verbale infantile è un problema di salute pubblica grave con effetti a lungo termine sulla salute mentale adulta, e va riconosciuto e affrontato con la stessa attenzione dedicata agli abusi fisici.